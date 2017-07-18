Суд у "справі Семени" долучив резолюцію Генасамблеї ООН

На черговому засіданні у справі кримського журналіста Миколи Семени суд долучив до матеріалів справи резолюцію Генасамблеї ООН з прав людини в Криму, яка містить абзац про права журналіста.



Таке рішення 18 липня прийняла суддя підконтрольного Кремлю Залізничного суду Сімферополя Наталія Шкільна, повідомляють "Крим.Реалії".



Клопотання про залучення цієї резолюції подавав захисник Семени Еміль Курбедінов. Прокурор Світлана Руковцева протестувала проти цього.



Після цього суд перейшов до допиту фахівця Володимира Рубашного – психолога, екс-начальника психологічної служби кримінально-виконавчої системи Республіки Татарстан. На його допиті наполягала сторона захисту.



"Виникла необхідність підтвердити або розповісти про психічний стан Семени, тому що неможливо ніякий текст виривати з контексту особистості. Суд повинен об'єктивно оцінити, що ця людина з себе представляє", – зазначив фахівець перед засіданням.



Як відомо, 19 грудня 2016 року Генасамблея ООН підтримала резолюцію "про порушення країною-окупантом Росією прав людини в Автономній Республіці Крим".



Вперше в документі такого рівня відзначається, що Росія є державою-окупантом, а Автономна Республіка Крим названа тимчасово окупованою Росією територією.



7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму пред'явив журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції в кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації".



Кримінальна справа, складена слідчими, складається з шести томів.



На допиті ФСБ Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на "свободу висловлення поглядів".



Міністерство закордонних справ України закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і зокрема Миколи Семени.



