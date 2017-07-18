День в АТО: 10 обстрілів, 3 поранених, ЗСУ відстрілювалися

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Вівторок, 18 липня 2017, 19:29

У вівторок бойовики здійснили 10 обстрілів позицій Збройних сил України. Внаслідок цього троє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, найбільше випадків порушення тиші зафіксовано на Донецькому напрямку.

"Близько першої ночі бойовики з гранатометів та стрілецької зброї били по наших опорних пунктах на шахті Бутівка. Майже о 2 ночі, застосовуючи теж саме озброєння, бандформування обстріляли українські позиції в районі Авдіївки. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав кульове поранення", - сказано у повідомленні.

Також близько 13 години опорні пункти під Авдіївкою бойовики накривали з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів, стрілецької зброї.

Крім того, в 11 годині, незаконні збройні формування випустили 5 мін калібру 82 міліметри по українських захисниках у Пісках. В результаті цього обстрілу осколкові поранення отримали ще двоє військовослужбовців сил АТО.

"На Луганському напрямку під ворожим вогнем зі стрілецької зброї і гранатометів опинились селища Кримське та Донець", - розповіли у прес-центрі АТО, додавши, що ЗСУ протягом дня 5 разів відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

Теми: АТО Збройні сили
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