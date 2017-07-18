Директор Львівського бронетанкового вільний - вніс заставу

401 перегляд
Вівторок, 18 липня 2017, 19:55

За директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа внесли заставу у розмірі 2 млн грн, він вийшов на свободу.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі підприємства.

У прес-службі не змогли уточнити, хто вніс затверджену судом суму, а також повідомили, що в середу, 19 липня, Тимків дасть прес-конференцію, під час якої розповість про закупівлю танкових двигунів, після якої його і ще 4 осіб звинуватили в розтраті 28,5 млн грн.

Як повідомлялося, 14 июля детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 5 осіб, причетних до махінацій із закупівлями двигунів для танків ДП "Львівський бронетанковий завод", в тому числі директора заводу і його заступника.

Солом'янський райсуд Києва ухвалив взяти його під варту з можливістю внесення застави 2 млн грн.

Теми: Львів суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Синютка припустив, хто міг скинути на Київщині львівське сміття 18 липня 2017, 12:23
У центрі Львова горить житловий будинок 16 липня 2017, 17:14
У Львові анонімно "замінували" залізничний вокзал 16 липня 2017, 10:15
powered by lun.ua
Головні новини
Розенблату призначили заставу у 7 млн
Суд відпустив з-під арешту голову Рахункової палати
Заворушення в Дніпрі 9 травня: затримали ще 1 підозрюваного
Політолог, близький до Кремля: через місяць про "Малоросію" забудуть
Усі новини
Волонтери

Як сопілкар гурту "КораЛЛІ" поєднує музику і війну

Книги

"Велика магія": уривок із нової книги Елізабет Ґілберт