Добкін каже, що Новинський вніс частину застави за нього
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін каже, що колега по фракції Вадим Новинський вніс за нього частину застави — 30 мільйонів гривень.
Про це він сказав в ефірі 112 каналу.
"Я розмовляв з ним півгодини тому по телефону. Підтвердив, що він сьогодні вніс першу частину застави, яка становить 30 млн гривень", - зазначив Добкін.
Співрозмовник "Української правди" в "Опоблоці" сказав, що застава ще не сплачена, оскільки один з двох платежів не встигли провести до закінчення банківського дня.
"Частина грошей вже на рахунках казначейства, частина буде завтра", - повідомило джерело.
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