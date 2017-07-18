Добкін каже, що Новинський вніс частину застави за нього

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Вівторок, 18 липня 2017, 22:22

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін каже, що колега по фракції Вадим Новинський вніс за нього частину застави — 30 мільйонів гривень.

Про це він сказав в ефірі 112 каналу.

"Я розмовляв з ним півгодини тому по телефону. Підтвердив, що він сьогодні вніс першу частину застави, яка становить 30 млн гривень", - зазначив Добкін.

Співрозмовник "Української правди" в "Опоблоці" сказав, що застава ще не сплачена, оскільки один з двох платежів не встигли провести до закінчення банківського дня.

"Частина грошей вже на рахунках казначейства, частина буде завтра", - повідомило джерело.

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Теми: Добкін Новинський
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