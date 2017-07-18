Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 18 липня на Українській правді.

Конфуз дня. Ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити "державу" Малоросію.

Також ватажки бойовиків з окупованих територій Луганської області заявляють, що не беруть участі у створенні "Малоросії".

Петро Порошенко з цього приводу заявляє, що Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом, попри будь-які заяви з боку бойовиків.

Крім того, німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка сепаратистів "ДНР" Олександра Захарченка щодо "заснування Малоросії".

Про Розенблата. Згідно з декларацією народного депутата Борислава Розенблата, він має достатньо грошей, аби заплатити заставу в 10 мільйонів гривень.

Пізніше, солом'янський райсуд Києва обрав нардепу Бориславу Розенблату запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 мільйонів гривень.

Про Шеремета. 20 липня у Києві відбудеться акція пам'яті загиблого журналіста, одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета.

Про Януковича. Вища рада правосуддя відмовився розглядати повідомлення головуючого у справі колишнього президента Віктора Януковича судді Оболонського районного суду Києва Владислава Дев'ятка про тиск Генеральної прокуратури на суд.

Про Ляшка. Печерський райсуд Києва переніс розгляд справи про суміщення нардепом Олегом Ляшком депутатства і керівництва газетою "Політика" на 21 липня.

Про день в АТО. 18 липня бойовики здійснили 10 обстрілів позицій Збройних сил України. Внаслідок цього троє українських військових отримали поранення.

Про релігію. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає безпрецедентним вплив релігійних організацій на Верховну Раду.