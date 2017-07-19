Найцікавіше: 2004. У Києві відкривають Російський клуб 2005. Любов до розкоші Андрія Ющенка 2010. Янукович заводить собі двійника

2001, четвер

Президент Леонід Кучма став одним з героїв передвиборчого ролика президента Білорусі Олександра Лукашенка. Через підтримку керівників "братерських країн" Лукашенко сподівається підняти власний рейтинг.

2002, п'ятниця

ГПУ заявила про проведення нових експертиз "таращанського тіла" у зв'язку з розбіжностями попередніх висновків. Окрім того, проведуть і додаткову фоноскопічну експертизу "плівок Мельниченка".

2004, понеділок

– "Не бійтеся, це не боляче". Так керівник Фонду ефективної політики Гліб Павловський, який не визнає себе політтехнологом, анонсував відкриття у Києві Російського клубу. Він розповів, що ця організація займатиметься відносинами між Україною і Росією, і не заперечив, що вона не втручатиметься в президентські вибори.

"Російський клуб" відкриється у серпні та активно працюватиме на перемогу Віктора Януковича. Його засновником називають бізнесмена і кримінального авторитета Максима Курочкіна.

– Партія "Реформи і порядок" змінила назву на "Нашу Україну", пояснюючи це тим, що саме це планувало зробити "Братство" Дмитра Корчинського.

Тим часом сам Корчинський епатував публіку: він приїхав до ЦВК, щоб зареєструватися кандидатом у президенти, на бронетранспортері.

2005, вівторок

Автомобіль BMW М6 тільки один в Києві, і на ньому їздить син президента Віктора Ющенка Андрій, з'ясували журналісти УП. Вартість авто дорівнює 25-річній зарплаті президента. Сам Андрій Ющенко стверджує, що машина належить його приятелеві.

Але це не єдиний приклад захоплення предметами розкоші. Андрій Ющенко користується телефоном Vertu, вартість яких починається з 5 тисяч доларів, та купує на вечірках шампанське по 6 тисяч гривень.

2006, середа

– У президента Віктора Ющенка побували представники головних парламентських фракцій, яким він розповів, що співпрацюватиме як з більшістю, так і з меншістю. Головне питання на порядку денному: чи погодиться Ющенко на прем'єра Януковича, якого пропонує Антикризова коаліція.

– Системи освіти та охорони здоров'я – найбільш корумповані галузі в Україні, вважає начальник Держслужби по боротьбі з економічною злочинністю МВС Леонід Скалозуб.

2007, четвер

84 особи госпіталізовані через отруєння, причиною якого стала аварія у Львівській області потяга, що перевозив жовтий фосфор. Тим часом журналісти з місця аварії розповіли, що людям забороняють ходити в масках-респіраторах, щоб не нагнітати обстановку і не сіяти паніку.

56% основних фондів залізничного транспорту зношені, а ступінь зношеності рухомого складу складає 68%.

2008, субота

"Нас у Кабінеті міністрів дуже непокоїть практика останнього часу, пов'язана з масовим зупиненням актів Кабінету міністрів указами президента з мотивів їх неконституційності і зверненням президента до Конституційного суду". Міністр Кабінету міністрів Петро Крупко розповідає, що президент зупинив близько 40 рішень уряду.

2010, понеділок

– Президент Віктор Янукович вирішив завести собі двійника. Такий висновок зробив екс-міністр МВС Юрій Луценко з того, що МВС купує цілий парк нових автомобілів. "Крім основного і обманного ескорту, очевидно, зараз буде запущено ще два", – прогнозує Луценко.

– Одна помилка трейдера в операції з акціями "Мотор Січ" обвалила український ринок акцій. Трейдер переплутав кількість з ціною, що й призвело до зниження вартості акцій компанії на 99,09%. Пізніше індекси відновились.

2011, вівторок

– За підозрою у корупції ГПУ затримала голову Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василя Волгу.

– Виступ артистів на день народження президента Віктора Януковича мав обійтися у 330 тисяч доларів, підрахував "Кореспондент". Це більше, ніж всі гроші, що є у Януковича згідно його декларації.

На 61-му дні народження Януковича гостей розважали світська левиця Ксенія Собчак, ведучий Валдіс Пельш, Володимир Зеленський, Таїсія Повалій, Потап з Настею Каменських та інші. Вечірка проходила на держдачі №3 під Ялтою.

Але це квіточки у порівнянні з весіллям, що організував узбецький нафтовий магнат Азам Асланов. Щоб заспівати на весіллі, до Криму прилетіла голлівудська зірка та співачка Дженніфер Лопес.

2012, четвер

– Кожного дня в українських в'язницях вмирають три людини. Таку статистику навів голова правового комітету парламенту Віктор Швець. Кількість самогубств у місцях позбавлення волі зростає.

– Генпрокуратура Італії не збирається віддавати Україні екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова. ГП підкреслює, що у разі повернення Авакова можуть переслідувати з політичних мотивів.

Україна просить екстрадиції Авакова у зв'язку з порушенням проти нього кримінальної справи.

– Журналісти зібрались під будівлею Генпрокуратури на знак протесту проти переслідування їхніх колег – сайту LB.ua та телеканалу ТВі. До представників ЗМІ вийшов представник державної виконавчої служби, який нагадав, що суд заборонив проводити масові акції протягом двох місяців.

12 липня податкова інспекція прийшла в офіс ТВі з наміром провести виїмку документів. 18 липня LB.ua припинив свою роботу через порушення проти видання кримінальної справи.

2013, п'ятниця

– Рада Незалежної медіа-профспілки та Національна спілка журналістів України вимагають від президента звільнити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Напередодні "беркутівці" побили у Києві журналістів, які висвітлювали розгін людей, незадоволених роботою правоохоронних органів, що вийшли на Майдан Незалежності в Києві.

– Пошуковик Google, соцмережа Vkontakte, поштовий клієнт Mail.ru, портал Yandex, соцмережа Одноклассники – такою є перша п'ятірка найбільш відвідуваних українцями сайтів.

2014, субота

– П'ять військовослужбовців загинули і 20 дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Внаслідок обстрілів у Луганську загинули 16 мирних жителів та отримали поранення 66 луганчан.

– СБУ встановила місце запуску ракети, що вразила Боїнг 777 Малайзійських авіаліній. Його випустили з району смт Сніжне (Донеччина), що контролюється бойовиками. Американський сенатор Джон Маккейн поклав провину за загибель пасажирів особисто на російського президента Путіна.

Тим часом бойовики "ДНР" мародерствують на місці авіакатастрофи літака.

2015, неділя

Один військовослужбовець загинув і сім дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. На Донеччині внаслідок обстрілів постраждали 8 мирних жителів, серед них – 4 загиблих.

У Спільному центрі з контролю і координації розповіли, що бойовики самі обстрілюють Донецьк із самохідних установок. Пізніше їх розгорнули і обстріляли Авдіївку. Тож у штабі заявили, що змушені повернути відведену техніку.

2016, вівторок

– Сім військовослужбовців загинули та 14 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Голову департаменту електропостачання "Укрзалізниці" Валерія Людмирського викрали невідомі. Це сталося ввечері 18 липня, коли він вигулював собаку – її викрадачі застрелили. Міністр інфраструктури Володимир Омелян впевнений, що викрадення пов'язане з професійною діяльністю Людмирського.

Людмирський перебуватиме у полоні 8 місяців. Його викрадачі вимагатимуть викуп.

Рустем Халілов, для УП