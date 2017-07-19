Держдеп про "Малоросію": Ми стурбовані, але це не варто офіційної відповіді

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Середа, 19 липня 2017, 00:25

Офіційний Вашингтон вважає ініціативу лідера бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка про створення "Малоросії" одним з питань, що лежать в сфері занепокоєнь для США, однак вважає, що офіційної відповіді на заяви сепаратистів, які діють за вказівкою ззовні, давати не варто.

Про це у вівторок в ході брифінгу заявила прес-секретар Державного департаменту США Хезер Науерт, передає "Укрінформ".

"Те, що ми чули, що так звані "сепаратисти" хочуть бачити нову країну, і ця нова держава повинна виникнути замість України. Це, безумовно, питання, яке знаходиться в сфері наших занепокоєнь, але я просто не буду виходити за рамки цього (коментаря)", - зазначила вона.

Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу "Малоросію".

Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії".

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка Захарченка щодо "заснування Малоросії".

У Кремлі заявили, що не знали про ініціативу Захарченка створити "Малоросію".

Теми: США "ДНР"
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