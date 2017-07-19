Військові США готові надати летальну зброю Україні

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Середа, 19 липня 2017, 04:37

Військові США готові надати летальну зброю Україні, справа залишається за Білим домом.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Я підтримую надання летальної оборонної допомоги з безпеки Україні, і Міністерство оборони США активно займається цим питанням на міжвідомчому рівні", - заявив генерал ВПС США Пол Селва, виступаючи перед комітетом Сенату з питань збройних сил на слуханнях, присвячених затвердженню його на посаду заступника голови Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США.

"Хоча обороноздатність України посилилася завдяки навчанням США, Україна все ще не має достатніх можливостей, так як її супротивник є більш технологічно просунутий", - зазначив він.

У своїх свідченнях перед комітетом Сенату генерал Селва також погодився з генералом США Джозефом Данфордом, головою Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США, в тому, що найбільшу загрозу для нацбезпеки США є Росія.

"На сьогоднішній день, я вважаю, що Росія являє собою найбільшу загрозу для нашої національної безпеки", - зазначив він.

Теми: США Україна зброя
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