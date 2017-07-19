Доба в АТО: К вечору ситуація загострилася, двоє військових ЗСУ загинули

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Середа, 19 липня 2017, 07:41

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 23 рази відкривали вогонь, к вечору ситуація серйозно загострилася.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Двоє українських військових загинули в результаті обстрілу бойовиками опорних пунктів з мінометів і гранатометів неподалік Зайцевого і Невельського. Ще четверо військовослужбовців ЗСУ були поранені.

Сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи в основному стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

 Ввечері та вночі найбільш гаряче було на Донецькому напрямку.

"Починаючи з 17.50 і фактично до 22 години бойовики зі сторони Ясинуватої та Яковлівки з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по наших позиціях в районі Авдіївки. Близько 21 години злочинці двічі з танків накривали опорні пункти у Красногорівці", - йдеться в повідомленні.

Близько 21:00 терористи двічі з танків обстрілювали українські опорні пункти в Красногорівці.

Також бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки, в результаті чого поранення отримали два місцевих жителя.

На Луганському напрямку під вогнем сепаратистів зі стрілецької зброї опинилися українські позиції в районі селищ Донець та Станиця Луганська.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
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