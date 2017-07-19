В ОБСЄ теж відреагували на "Малоросію"

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Середа, 19 липня 2017, 08:31

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, глава МЗС Австрії Себастьян Курц закликав проросійських бойовиків на Донбасі не ставити під загрозу виконання Мінських угод.

Про це йдеться в заяві австрійського головування в ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Я закликаю всі сторони конструктивно працювати, використовуючи існуючі переговорні формати, особливо Тристоронню контактну групу, проявляти свій інтерес і вирішувати конкретні питання, які стосуються людей, що живуть на сході України", - заявив дипломат.

Курц заявив про стурбованість "провокаційною риторикою, яка лунає з Донецька" - оголошення "глави ДНР" Захарченко та створення "Малоросії".

Він також закликав сторони утримуватися від будь-яких конфронтаційних заяв і дій, які ставлять під загрозу виконання Мінських домовленостей і кидають виклик суверенітету та територіальній цілісності України".

Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу "Малоросію".

Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії".

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка Захарченка щодо "заснування Малоросії".

У Кремлі заявили, що не знали про ініціативу Захарченка створити "Малоросію".

Теми: Донбас Росія
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