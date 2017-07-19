Аброськіна підвищили до 1-го заступника голови Нацполіції

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Середа, 19 липня 2017, 10:12

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив першим заступником голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна, який до цього працював на посаді звичайного заступника – начальника ГУ НП в Донецькій області.

Про це Аваков повідомив у Facebook.

"В'ячеслав Аброськін призначений 1-м заступником голови Нацполіції України. Гідний офіцер, з перших днів війни працює на Україну в найгарячіших точках", - написав він.

Крім того, за словами міністра, в підзвітній Аброськіну Донецькій області один з найнижчих у країні рівнів злочинності.

"Дуже добре організована превенція злочинів, безкомпромісність у питаннях безпеки, дисципліна особового складу і компетентність підібраних виконавців - дали мені підставу за поданням Сергія Князєва (начальник Нацполіції - ред.) сьогодні підписати наказ про призначення генерала В'ячеслава Аброськіна на високу посаду", - пояснив глава МВС.

Згодом стало відомо, що Аброськін не буде поєднувати нову посаду з керівництвом поліції Донецької області. 

 

Керувати управлінням поліції Донецької області призначено Віталія Невгада.

Як повідомлялося, 10 березня Аваков призначив Аброськіна заступником голови Національної поліції. При цьому поліцейський продовжив очолювати ГУ НП в Донецькій області.

Українська правда

Теми: Аваков МВС поліція
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