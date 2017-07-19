Порошенко і президент Грузії в бінокль розглядали базу прикордонників РФ

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Середа, 19 липня 2017, 10:52

Президент Петро Порошенко, який перебуває з візитом у Грузії, в середу разом зі своїм грузинським колегою Георгієм Маргвелашвілі відвідав село Одзісі, розташоване на кордоні з Південною Осетією.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У селі Одзісі президенти двох країн з біноклів розглядали побудовану кілька років тому базу російських прикордонників, розташовану за кілька сотень метрів від зведених по лінії кордону дротяних загороджень.

Порошенко зацікавився гуманітарним становищем місцевого населення.

"Президент Порошенко порівняв становище в окупованому регіоні Грузії з ситуацією на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС України Павло Клімкін, який супроводжував Порошенка, заявив журналістам, що жодні компроміси з Росією стосовно "окупованих територій" неможливі.

"Ми продовжуємо боротьбу, тому що ця боротьба не тільки за наші території, а й за наших громадян", - сказав він.

Теми: Грузія
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