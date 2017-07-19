Мосійчука кличуть на допит через незаконне збагачення Льовочкіна

Депутата Радикальної партії Ігоря Мосійчука викликають на допит до НАБУ у справі про незаконне збагачення нардепа від Опозиційного блоку Сергія Льовочкіна.

Про це у своєму Facebook написав Мосійчук.

"Мене викликають на допит в НАБУ! Як свідка у справі про незаконне збагачення народного депутата від Опоблоку, колишнього голови АП Януковича, співвласника кремлівського рупора телеканалу Інтер Сергія Льовочкіна", - написав Мосійчук.

"Зараз з детективом НАБУ узгоджую час допиту і обов'язково розповім про всі схеми незаконного збагачення колишнього гауляйтера Януковича", - додав він.

У НАБУ підтвердили факт розслідування цієї справи.

Провадження внесла до ЄРДР Спеціальна антикорупційна прокуратура за рішенням суду.