Новий корпус "Охамтдиту" готовий, час купувати обладнання – Гройсман

Загальні будівельні роботи зі зведення нового діагностичного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" завершено.



Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 19 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Зараз потрібно, щоб Міністерство охорони здоров'я закупило необхідні меблі та обладнання і до кінця року ми відкрили "Охматдит" (новий корпус – ред.)", – сказав він.



Раніше прем'єр-міністр прогнозував, що новий корпус лікарні почне роботу в листопаді-грудні 2017 року.