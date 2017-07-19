Рада Європи присвоїла другий рівень загрози озброєним обшукам у "Вестях"

Рада Європи присвоїла другий рівень загрози обшукам в редакції радіостанції "Радио Вести" з використанням силових спецпідрозділів.

Про це свідчать дані, розміщені на платформі щодо захисту журналістики і безпеки журналістів Ради Європи, передають Українські Новини.

Крім того, цей інцидент Рада Європи віднесла до категорії "Переслідування і залякування журналістів".

У супровідному повідомленні наголошується, що 14 липня Генеральна прокуратура і Національна поліція обшукали офіси медіа-групи "Вести" в Києві, яка включає в себе "Радио Вести", щоденну газету "Вести" і новинний сайт Vesti-ukr.com.

Рейд був проведений в рамках розслідування розкрадання з боку екс-міністра податків і доходів Олександра Клименка.

Район і будівля були оточені спеціальними поліцейськими підрозділами і броньованими машинами.

Зазначається, що співробітники поліції повністю перешкоджали роботі редакції.

За версією голова ради директорів медіахолдингу "Вести Україна" Ольга Семченко, обшуки були проведені прокуратурою в помсту за розслідування "Вестей" про дохід та витрати головного військового прокурора Анатолія Матіоса під назвою "Хто такий пан Матіос? Що приховує головний військовий прокурор".

Також в повідомленні зазначається, що офіси "Вістей" вже піддалися декільком нападам з 2014 року, а зовсім недавно в лютому 2017 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України відкликав ліцензію української мовної компанії "Радио Вести" в Харкові та Києві.

Як відомо, раніше Європейська федерація журналістів розцінює обшуки із застосуванням елітних спецпідрозділів в редакції радіостанції "Радіо Вести" як спробу залякування журналістів.



Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" також розцінила обшуки із застосуванням елітних спецпідрозділів в редакції радіостанції "Радіо Вести" як спробу залякування журналістів.

14 липня правоохоронці провели обшуки в бізнес-центрі "Гулівер", де знаходиться редакція "Вестей" у Києві.