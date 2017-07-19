Глава АП: Між Гройсманом та Порошенком конфлікту нема, є дискусії

Глава Адміністрації президента Ігор Райнін заявляє, що між президентом і прем'єром немає конфлікту, але є дискусії з окремих питань.

Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Чи є конфлікт між президентом і прем'єром? Чітко можу сказати: конфлікту немає. Дискусії з окремих питань існують, і це нормально, без них, напевно, теж було би неправильно, але якщо взяти ті історії, які подаються в інформпросторі, кажу відповідально - ці історії сильно перебільшені", - заявив Райнін.

Він також додав, що питання, які виникають в процесі взаємодії президентської вертикалі та Кабміну, вирішуються оперативно.

При цьому Райнін не бачить ризиків розбалансування роботи Кабміну через наявність конфліктів між окремими міністерствами.

"Уряд коаліційний, а значить, передбачає наявність управлінських команд. Мета загальна - розвиток країни, підходи можуть бути різні. Це нормально. Я не бачу на сьогодні ризиків розбалансування роботи Кабінету міністрів", - сказав глава АП.

Крім того він вважає, що система державної влади в Україні досить збалансована.

"Хоча, безумовно, межі досконалості немає. Чи потрібні конституційні зміни? Потрібно обговорювати з позицій розвитку країни. Що це дасть в результаті, і яка система найбільш оптимальна", - зазначив Райнін.

Разом з тим, як він стверджує, поки не було фахової дискусії про необхідність внесення змін до Конституції.

Як повідомлялося, в оточенні президента Петра Порошенка назріває конфлікт через зближення прем'єра Володимира Гройсмана із Арсенієм Яценюком та "Народним фронтом".

Більше про це читайте в статті "Української правди" "Перша "трійка" Порошенка: криза управління та війни в оточенні президента".





