Бойовик-кат, який втік до Криму, може вийти на свободу

Мати вбитого бойовиками 16-річного Степана Чубенка вимагає від Генеральної прокуратури добитися екстрадиції підозрюваного у вбивстві її сина.

Відкритий лист вона розмістила у Facebook.

"Я, Чубенко Сталіна В'ячеславівна, мати по-звірячому замордованого і розстріляного ополченцями бандформування "Керч" 16-річного школяра Чубенка Степана, звертаюся за допомогою до органів влади і громадськості України", – звертається вона.

Вона підкреслює, що через 10 днів спливає термін адміністративного затримання, якому підданий в Криму організатор вбивства Чубенка Вадим Погодін.



"У міській прокуратурі Краматорська готовий пакет матеріалів, на підставі яких треба запитувати екстрадицію Погодіна в Україну, але до сих пір прокуратура Краматорська не отримала офіційного доручення від Генеральної прокуратури України, як того вимагає процедура", – говорить Сталіна Чубенко.



За її словами, ГПУ досі не звернулася з питання екстрадиції Погодіна до так званої "влади" Криму.



"Я не думаю, що Ген.прокуратура свідомо розвалює роботу, проведену місцевими органами прокуратури, через що Погодін через 10 днів може опинитися на волі. Я вважаю, що проблема в тому, що в офіційному запиті ГПУ не знають, як назвати окупаційні влади Криму, до яких повинні звернутися", – зазначає мати.



"Але я впевнена, що це не може бути приводом для того, щоб робота, які виконали слідчі, виявилася марною, і правосуддя не перемогло", – додає вона.



Чубенко вимагає від Генпрокуратури негайно відправити доручення в Краматорськ і далі необхідні матеріали до Криму для екстрадиції Погодіна в Україну.



"Якщо протягом доби необхідні дії не будуть зроблені, я буду змушена звернутися до української та зарубіжної преси та почати протестну акцію біля стін Генеральної прокуратури", – зазначає Чубенко.



26 червня 2017 року Національна поліція на Генпрокуратура підтвердили, що в окупованому Криму російські силовики затримали бойовика ОРДО Вадима Погодіна на запит України до Інтерполу.



На запитання, чи подавала українська сторона якісь документи для передачі Погодіна, в ГПУ тоді відповіли, що "питання вивчається".



Погодіна в Україні звинувачують у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство групою осіб) та ч.3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою, або таке, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За інформацією видання Informnapalm, Погодіну інкримінують низку важких злочинів: катування українських полонених і вбивство 16-річного футболіста з Краматорська Степана Чубенка.



Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін втік до Криму.

Українська правда