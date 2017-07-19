З туристів у Криму будуть стягувати курортний збір

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Середа, 19 липня 2017, 16:52

Держдума РФ ухвалила закон, який передбачає стягнення з відвідувачів російських курортів додаткової плати. Ця норма поширюється і на окупований Крим.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Державна дума Росії 19 липня ухвалила в остаточному читанні закон про курортний збір. Документ передбачає запровадження в експериментальному режимі в 2018-2022 роках плати з туристів за користування курортною інфраструктурою, зокрема і в анексованому Росією Криму", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що також плата буде стягуватися з туристів в Алтайському, Краснодарському і Ставропольському краях Росії.

За інформацією видання, туристи почнуть платити курортний збір 1 травня 2018 року. У перший рік ставка курортного збору не повинна буде перевищувати 50 рублів на добу. Розмір збору може бути знижений до нуля в залежності від сезону. Платити його зобов’язані всі повнолітні туристи.

Російський уряд очікує, що дохід в бюджет Криму від введення курортного збору складе біля 16 мільярдів рублів.

Курортний збір діяв у Росії до 2004 року. У 2016-у повернення до цієї практики підтримав російський президент Володимир Путін.

Як повідомляв раніше представник окупаційної влади Криму, так званий міністр курортів і туризму Сергій Стрельбицький, вартість відпочинку в Криму для росіян вище в два рази, ніж в Туреччині, і це не кажучи вже про різницю в якості сервісу.

Теми: Крим Росія
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