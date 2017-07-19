У Мінську засудили заяву ОРДО про "Малоросію"

Тристороння контактна група щодо врегулювання конфлікту на Донбасі закликала утриматися від будь-яких заяв, які суперечать Мінським угодам.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Заяви про т.зв. "Малоросії" не відповідають основам Мінського процесу і не сприяють врегулюванню ситуації на Донбасі. Спроба поділу України не нова і ще в 2014 році вона зазнала краху. Замість того, щоб говорити про реінтеграцію, на яку спрямований Мінський процес, представники ОРДО заявляють про якісь окремі треки, які йдуть врозріз з узятими на себе зобов'язаннями", - повідомила вона .

"Тристороння контактна група закликала утриматися від будь-яких конфронтаційних заяв, які суперечать Мінським угодам", - написала Оліфер.

Також вона зазначила, що Російську Федерацію закликали на всіх рівнях засудити неприйнятний крок ОРДО, який є тотальним порушенням Мінських угод.

Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу "Малоросію".

Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії".

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка сепаратистів "ДНР" Олександра Захарченка щодо "заснування Малоросії".

Українська правда