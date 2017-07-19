Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 19 липня на Українській правді.

Про Шеремета. Національна спілка журналістів України вимагає парламентських слухань і публічного звіту влади щодо безпеки журналістів через нерозкриті справи убивства журналіста Павла Шеремета та побиття колег.

Генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті також вимагає знайти убивць Шеремета.

Про Саакашвілі. Головна прокуратура Грузії двічі офіційно зверталася до української сторони з проханням передати Міхеіла Саакашвілі і двічі отримала офіційну відмову.

Про президента та прем’єра. Глава Адміністрації президента Ігор Райнін заявляє, що між президентом і прем'єром немає конфлікту, але є дискусії з окремих питань.

Про справу Онищенка. Апеляційним суд Львівської області скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обвинуваченого у так званій "газовій справі Онищенка" Валерія Постного.

Про Нацполіцію. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив першим заступником голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна, який до цього працював на посаді звичайного заступника – начальника ГУ НП в Донецькій області.

При цьому, начальником головного управління Національної поліції Донецької області, замість В'ячеслава Аброськіна, призначений Віталій Невгад.

Про НАЗК. Під повну перевірку члена НАЗК Руслана Радецького потрапили декларації Ірпінського міського голови, віце-президента ДП Антонов, чиновниці з адміністрації президента, депутата Херсонської міськради.

Про так звану "Малоросію". Тристороння контактна група щодо врегулювання конфлікту на Донбасі закликала утриматися від будь-яких заяв, які суперечать Мінським угодам.

Про бойовиків. Мати вбитого бойовиками 16-річного Степана Чубенка вимагає від Генеральної прокуратури добитися екстрадиції підозрюваного у вбивстві її сина.

Про АТО. Проросійські бойовики здійснили 7 обстрілів позицій Збройних сил України 19 липня.