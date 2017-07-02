У США пройдуть демонстрації за відставку Трампа

45 переглядів
Неділя, 2 липня 2017, 02:44

У десятках міст США на неділю, 2 липня, заплановані масові демонстрації проти президента країни Дональда Трампа.

Про це пише DW.com.

Учасники акцій будуть вимагати відсторонення Трампа з посади. Організатори звинувачують мільярдера в порушеннях конституції США. Стверджується, що Трамп використовує своє службове становище в бізнес-інтересах.

Крім цього американському лідерові ставиться в провину те, що він намагався перешкоджати розслідуванню про можливі контакти в Росією під час своєї передвиборної кампаніїї.

"При цьому у справи про імпічмент Трампу в даний час немає реальних перспектив. В американському Конгресі зараз немає конкретних законодавчих ініціатив, спрямованих на усунення Трампа з посади. Для того, щоб процедура імпічменту була завершена, десяткам конгресменів від Республіканської партії, яку представляє і Трамп, довелося б вступити в альянс з опозиційною силою - Демократичною партією", - пише видання.

Як відомо, обидва комітету з розвідки (Сенату США і Палати представників) розслідують зв'язки членів кампанії Трампа з Росією у справі про втручання у вибори.

ФБР також проводить своє розслідування щодо втручання Росії і представників кампанії Трампа.

Зокрема, як повідомлялося, спецпрокурор, який займається цим розслідуванням, Роберт Мюллер проводить допити представників розвідки щодо можливого перешкоджання правосуддю з боку президента США.

Теми: Трамп США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Зустріч Трампа з Путіним відбудеться в кулуарах саміту G20 30 червня 2017, 00:40
Трампа та Путіна просять зняти загрозу ядерної війни під час саміту G20 27 червня 2017, 18:11
Чи вдалося Порошенку не стати "розмінною фігурою" у протистоянні Трампа з Конгресом 26 червня 2017, 16:58
powered by lun.ua
Головні новини
Лавров визнав участь РФ у конфлікті на Донбасі
У Парижі судили українку через критику проросійського пропагандиста
У Нацгвардії відреагували на затримання Марківа в Італії
У Манчестері судять британця, що воював на боці ОРДО
Усі новини
А де братик?

Хто і навіщо придумав розмальовки про передчасно народжених діток

Зірка

Зірка "Теорії великого вибуху": Дякую, Києве, що повернув мене