Ізраїль завдав ударів по сирійській армії

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по артилерійських позиціях сирійських військових на північ від Голанських висот, у відповідь на снаряди, випущені з території Сирії.

Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю (АОІ), пише DW.com.

"У відповідь на снаряди, випущені раніше сьогодні по Ізраїлю з Сирії, сили АОІ атакували артилерійські позиції сирійських військових, звідки вівся вогонь", - наголошується в заяві ізраїльського командування.

Удари були нанесені по артилерійському озброєнню на північ від Голанських висот - на території, контрольованій військами Башара Асада, уточнює видання The Jerusalem Post.

Ізраїль має намір притягати "сирійський режим до відповідальності за будь-які порушення своїх кордонів і продовжує діяти відповідно" до цих обставин, пояснив бригадний генерал АОІ Ронен Манеліс.

Раніше неодноразово повідомлялося про атаки ВПС Ізраїлю на територію Сирії.