Ізраїль завдав ударів по сирійській армії

77 переглядів
Неділя, 2 липня 2017, 04:11

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по артилерійських позиціях сирійських військових на північ від Голанських висот, у відповідь на снаряди, випущені з території Сирії.

Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю (АОІ), пише DW.com.

"У відповідь на снаряди, випущені раніше сьогодні по Ізраїлю з Сирії, сили АОІ атакували артилерійські позиції сирійських військових, звідки вівся вогонь", - наголошується в заяві ізраїльського командування.

Удари були нанесені по артилерійському озброєнню на північ від Голанських висот - на території, контрольованій військами Башара Асада, уточнює видання The Jerusalem Post.

Ізраїль має намір притягати "сирійський режим до відповідальності за будь-які порушення своїх кордонів і продовжує діяти відповідно" до цих обставин, пояснив бригадний генерал АОІ Ронен Манеліс.

Раніше неодноразово повідомлялося про атаки ВПС Ізраїлю на територію Сирії.

Теми: Сирія Ізраїль
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Цього року майже 500 тис сирійців повернулися додому 1 липня 2017, 06:05
Битва за Ракку: підтримувані США сили оточили бойовиків ІД 30 червня 2017, 09:16
США готові завдати удару по Сирії в разі хімічної атаки 29 червня 2017, 03:12
powered by lun.ua
Головні новини
Лавров визнав участь РФ у конфлікті на Донбасі
У Парижі судили українку через критику проросійського пропагандиста
У Нацгвардії відреагували на затримання Марківа в Італії
У Манчестері судять британця, що воював на боці ОРДО
Усі новини
На зв'язку

Як фото, зроблене кожні 5 років, допомагає берегти дружбу

Прем'єра

«За двома зайцями»: як влаштована майбутня прем'єра Національної опери України