Стало відомо, хто наживається на махінаціях із торгами СЕТАМ

Втручання у роботу системи електронних торгів конфіскованим майном СЕТАМ здійснювалось людьми, пов’язаними із головою департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції.

Про це йдеться у випуску програми "Схеми".

Журналістам вдалося отримати доступ до матеріалів справи та дізнатися, хто може бути причетним до організації продажів майна за заниженими цінами.

Так, наприклад, громадянин Сергій Дзюба зміг придбати автомобіль Volkswagen Touareg за ціною лише на 100 грн вищою за стартову і майже вдвічі дешевше від ринкової вартості.

Інший громадянин, Дмитро Деревенець, придбав 15 соток землі в елітному селищі Ходосіївка під Києвом лише за 400 тисяч гривень.

Обидві покупки були здійснені попри, те що були інші учасники торгів, які пропонували значно більші суми, але їх ставки, чомусь зникали із системи.

З’ясувалося, що втручання у роботу системи СЕТАМ здійснювалося з будівлі по вулиці Великій Васильківській, 13/1 в Києві. Ця будівля обслуговується комунальним підприємством "Обрій", якою керує громадянин Олександр Порядін.

Ця людина, має беспосереднє відношення до голови Державної виконавчої служби Міністерства юстиції Дмитра Поліщука. Саме ця служба передає конфісковане майно на продаж в систему СЕТАМ. Служба заздалегідь має інформацію про лот і стартову ціну.

Як виявилось, Порядін і Поліщук перебувають у родинному зв’язку. Крім того, Порядін фігурує в декларації Поліщука як позичальник 500 тисяч гривень.

Вказані особи, які купували лоти за стартовими цінами також пов’язані з Порядіним. Окрім того, що вони здійснювали вхід в систему з його IP-адреси, Порядін їздить на автомобілі Mercedes, який зареєстрований на покупця землі в Ходосіївці.

Слідчі знайшли в автомобілі не лише копію паспорта Поліщука, але й низку внутрішньої документації Міністерства юстиції.

Ані Порядін, ані Поліщук не захотіли спілкуватися на цю тему з журналістами.

В Мін’юсті на запит журналістів відповіли, що якщо вказані факти підтвердяться "відповідні кадрові рішення будуть прийняті".

Крім того, з’ясувалося, що обшуки, які нещодавно відбувалися у одного з лідерів "ДемАльянсу" Максима Черкасенка, проводилися через те, що його дружина також брала участь у торгах, але не змогла здійснити покупку, через втручання зловмисників у систему.