Журналісту УП заборонили в’їзд в Білорусь

Журналістці "Української правди" Оксані Коваленко без пояснення причин заборонили в’їзд в Білорусь.

Про це вона написала у facebook.

"Тепер я точно знаю, що мені заборонено в'їзд до Росії. Ну я туди і не їхала, правда. Їхала я в Мінськ у своїх справах. Але РФ та Білорусь же "союзні держави", а тому зняли мене з поїзда на кордоні і відправили в Україну назад", - написала вона.

Коваленко заявляє, що білоруські прикордонники приховували причину заборони в’їзду в країну і ніякого офіційного повідомлення не вручили.

Однак журналістці вдалося побачити у базі прикордонників, що їй заборонено в’їзд до Росії, а тому і в Білорусь.

Крім того білоруські прикордонники, посилаючись на наказ, який не змогли показати, для чогось її сфотографували.

Як повідомлялося, у травні минулого року один з сайтів бойовиків ОРДЛО опублікував список українських і закордонних журналістів з їхніми контактними даними, які були акредитовані в зоні АТО на початку конфлікту.

У списку було понад 1900 прізвищ журналістів. Це співробітники провідних телеканалів, інтернет-видань, газет, журналів, місцевих каналів та місцевих видань, в тому числі журналістка УП Оксана Коваленко. Ймовірно, саме із цим і пов’язана заборона на в’їзд Коваленко до Росії.