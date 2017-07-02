Парубій: військові моряки повернуть Крим Україні

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Неділя, 2 липня 2017, 09:33

Спікер ВР Андрій Парубій переконаний, що військові моряки повернуть Крим Україні та відновлять українські військово-морські бази на півострові. 

Про це йдеться в його привітанні до Дня військово-морських сил ЗСУ, розміщеному на сайті парламенту.

"Переконаний, що українські військові моряки прийдуть до Криму, повернуть його Україні та відновлять наші військово-морські бази на півострові", - зазначив Парубій. 

Він нагадав про повстання українських військових моряків на кораблі СКР-112 в липні 1992 року.

Тоді військові моряки, які склали присягу на вірність України, одразу після проголошення Незалежності України піддавалися тиску і переслідуванню з боку командування Чорноморського флоту, яке зберігало вірність Москві.

21 липня 1992 року капітани, які склали присягу на вірність Україні, зустрілися з особовим складом корабля СКР-112 і закликали моряків підняти на судні державний синьо-жовтий прапор та перейти до новостворених ВМС України.

"Однак росіяни не захотіли відпустити СКР-112. Розпочалися переслідування та перестрілка між кораблями, були задіяні навіть військові літаки. Та тільки завдяки мужності та відданості присязі і Україні сторожовий корабель СКР-112 підняв український державний прапор та перейшов до складу Військово-Морських Сил України", - нагадав Парубій, зазначивши, що ця подія стала символом народження нового військово-морського флоту України.

Теми: Парубій Крим Збройні сили
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