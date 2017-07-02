Проти затриманого в Італії українця свідчив французький журналіст – МВС

На можливу причетність підрозділу затриманого в Італії українського військового Віталія Марківа до вбивства італійського фоторепортера Андреа Рокеллі вказав французький журналіст.

Про це повідомляє в неділю прес-служба МВС.

Там зазначили, що за інформацією французького журналіста щодо обставин загибелі у 2014 році в зоні АТО італійського та російського журналістів прокуратурою міста Павія (регіон Ломбардія) розпочато кримінальне провадження.

"В рамках цього провадження французький журналіст вказав на те, що смерть вищевказаних журналістів стала наслідком застосування зброї підрозділом НГУ, в якому проходив службу затриманий Віталій Марків. Крім того, в рамках свідчень французький журналіст надав відеоряд", - повідомили в МВС.

При цьому там ще раз наголосили, що, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Пізніше стало відомо, що Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Українська правда