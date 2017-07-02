Київ: Центральні станції метро перевірили, працюють у звичному режимі

Станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого" працюють у звичайному режимі.

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

"Станції "Площа Льва Толстого" та "Майдан Незалежності" перевірено та відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - повідомили у КП.

Раніше у метрополітені заявили, що отримано анонімні дзвінки про мінування 4 станцій, через що пересадки на центральних станціях було зачинено, а станції "Оболонь" та "Мінська" було перевірено.

Українська правда