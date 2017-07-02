Київ: Центральні станції метро перевірили, працюють у звичному режимі

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Неділя, 2 липня 2017, 16:29

Станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого" працюють у звичайному режимі.

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

"Станції "Площа Льва Толстого" та "Майдан Незалежності" перевірено та відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - повідомили у КП.

Раніше у метрополітені заявили, що отримано анонімні дзвінки про мінування 4 станцій, через що пересадки на центральних станціях було зачинено, а станції "Оболонь" та "Мінська" було перевірено. 

Українська правда 

Теми: Київ метро
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