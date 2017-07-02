Батько загиблого фоторепортера Рокеллі: Марків знає дуже багато

Батько загиблого на Донбасі італійця Андреа Рокеллі - Ріно Рокеллі - заявляє, що Віталій Марків, затриманий в Італії, "дуже багато знає".

Про це Ріно Рокеллі заявив у коментарі російському виданню "Новая газета".

"Все, що мені відомо, я знаю від італійської поліції. ... Це розслідування провела Італія. Зараз я точно можу підтвердити: ця людина, Віталій Марків, дуже багато знає, з ним зараз працює слідство", - заявив він.

"Усі ми розуміємо, що участь в артобстрілі брав не він один", - додав Рокеллі та зазначив: щодо розслідування з представниками України він не контактує.

"Офіційного статусу в зв'язку з тим, що сталося, у мене там немає", - зазначив він.

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України, заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім.Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ, у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов.

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.

Українська правда