Батько загиблого фоторепортера Рокеллі: Марків знає дуже багато

3143 перегляди
Неділя, 2 липня 2017, 17:20

Батько загиблого на Донбасі італійця Андреа Рокеллі - Ріно Рокеллі - заявляє, що Віталій Марків, затриманий в Італії, "дуже багато знає". 

Про це Ріно Рокеллі заявив у коментарі російському виданню "Новая газета".

"Все, що мені відомо, я знаю від італійської поліції. ... Це розслідування провела Італія. Зараз я точно можу підтвердити: ця людина, Віталій Марків, дуже багато знає, з ним зараз працює слідство", - заявив він.

"Усі ми розуміємо, що участь в артобстрілі брав не він один", - додав Рокеллі та зазначив: щодо розслідування з представниками України він не контактує.

"Офіційного статусу в зв'язку з тим, що сталося, у мене там немає", - зазначив він. 

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України, заступника командира взводу батальйону оперативного призначення  ім.Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ,  у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов. 

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ. 

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.  

Українська правда

Теми: Донбас Італія арешт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Жебрівський: слова Туки шкодять економіці регіону 2 липня 2017, 14:19
Проти затриманого в Італії українця свідчив французький журналіст – МВС 2 липня 2017, 13:53
Доба в АТО: терористи б’ють з артилерії, загинули двоє бійців ЗСУ 2 липня 2017, 08:47
powered by lun.ua
Головні новини
У Києві "замінували" ще 4 станції метро
2 військових загинули, підірвавшись на міні біля Пісків
Моніторинг закладів харчування в Києві: 30% призупинили діяльність
Доба в АТО: терористи б’ють з артилерії, загинули двоє бійців ЗСУ
Усі новини
А де братик?

Хто і навіщо придумав розмальовки про передчасно народжених діток

Вірусна атака

Вірус "Петя". Як вберегтися від кібер-атаки