Луценко: ГПУ проводить розслідування щодо деяких міністрів

Генеральна прокуратура проводить розслідування щодо деяких міністрів в уряді Володимира Гройсмана.

Про це в інтерв'ю програмі "Час. Підсумки" на "5 каналі" заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Я не можу виключити як нових подань на народних депутатів, так і дій щодо діючих міністрів. Зараз проводиться слідство проти багатьох фігурантів, в тому числі в нас є запитання і до діючих, і колишніх міністрів. І вони також пройшли по якісь окремій партійній квоті коаліційного уряду", - зазначив Луценко.

Жодних прізвищ при цьому він не назвав.

Разом з тим генпрокурор заявив, що ГПУ зібрала достатньо доказів для зняття недоторканності з 6 нардепів, подання на яких є у Верховній Раді.

"У нас зібрано достатньо доказів для того, щоб переконати неупереджених депутатів у необхідності зняття недоторканності і продовження досудового слідства", - заявив Луценко.

За його словами, під час розгляду подань на зняття недоторканності буде продемонстровано документи, відео- та аудіозаписи.

Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Подання стосовно перших п'яти народних обранців регламентний комітет вирішив розглянути на засіданнях 3-7 липня.

На думку першого заступника голови комітету з питань регламенту та організаційної роботи ВР Павла Пинзеника, їхні питання Рада може встигнути розглянути ще до канікул.

29 червня Луценко вніс подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Оппоблоку" Михайла Добкіна.

Як заявив Пинзеник, подання на Добкіна регламентний комітет може розглянути роботи у пленарному режимі 10-14 липня.

Більше про подання на народних депутатів читайте у матеріалі "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ".