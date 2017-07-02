Російський гурт, який виступав в Криму, приїхав на фестиваль у Києві

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Неділя, 2 липня 2017, 22:35

Російський гурт "Anacondaz" виступив на фестивалі Atlas Weekend у Києві в суботу, 2 липня.

Як пише "Радіо Свобода", музикантам не заборонили в’їзд до України попри те, що вони дали концерт в анексованому Криму у 2015 році.

Як відомо, російський вокаліст Найк Борзов, який мав взяти участь у фестивалі "Atlas Weekend" 2 липня, отримав заборону на в’їзд в Україну протягом 3 років. 

Окрім того напередодні соліста групи "Дельфін" Андрія Лисікова також не впустили в Україну для участі у фестивалі.

Теми: Крим Росія Київ музика
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