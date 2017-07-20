Трамп згортає програму озброєння сирійської опозиції

292 перегляди
Четвер, 20 липня 2017, 01:33

Президент США Дональд Трамп згортає секретну програму озброєння сирійської опозиції, яка веде боротьбу з режимом Башара Асада.

Про це з посиланням на Washington Post пише Радіо Свобода.

Як повідомляє видання з посиланням на неназваних офіційних осіб, таке рішення президент ухвалив майже місяць тому - після наради з директором ЦРУ Майком Помпео і радником з національної безпеки Гербертом МакМастером, яка відбулася напередодні першої особистої зустрічі Трампа з російським лідером Володимиром Путіним 7 липня Гамбурзі .

І Помпео, і Макмастер відмовилися коментувати цю інформацію.

Ті ж джерела уточнили, що завершення зазначеної програми не стосується тих сирійських повстанців, які воюють з бойовиками угруповання "Ісламська держава".

США почали поставляти зброю сирійській опозиції в 2013 році. Це був один з ключових пунктів політики президента Барака Обами щодо Сирії. Опоненти цієї програми не раз ставили питання про її ефективність у зв'язку з початком в 2015 році російської військової операції на підтримку урядових сил Сирії.

Теми: Сирія США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЄС запровадив санкції проти 16 осіб у зв’язку з хіматаками в Сирії 17 липня 2017, 12:49
Правозахисники: За роки війни в Сирії загинули 330 тис осіб 17 липня 2017, 04:50
Після зустрічі з Трампом Макрон не наполягатиме на відставці Асада 14 липня 2017, 04:09
powered by lun.ua
Головні новини
В Києві біля ТЦ невідомі розстріляли чоловіка з автомата
Хімічний магнат з бізнесом в Україні може стати послом США в Росії
День в АТО: 7 обстрілів з боку бойовиків, 1 загиблий, ЗСУ відповідали
У Мінську засудили заяву ОРДО про "Малоросію"
Усі новини
Інтерв'ю

Ганна Новосад, яка відкриває науковцям євроінтеграцію в науці

Тату

Де в Києві набити тимчасове тату