Сайдік: Розмову в "нормандському форматі" запланували на 24 липня

Телефонна розмова керівників країн-учасниць "нормандського формату" переговорів про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу – України, Франції, Німеччини і Росії – має відбутися наступного понеділка, 24 липня.

Про це повідомив спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік після закінчення зустрічі Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську, пише Радіо Свобода.

За його словами, на зустрічі, серед іншого, обговорювали давно заплановане, але так досі і не здійснене розведення сил у районі Станиці Луганської неподалік окупованого Луганська. Як сказав Сайдік, він сподівається на позитивне вирішення цього питання ще до телеконференції чотирьох лідерів.

Він схвально відгукнувся про останнє наразі перемир’я в зоні конфлікту, так зване "хлібне", оголошене з 24 червня. За словами Сайдіка, завдяки цьому кількість обстрілів скоротилася, хоча місія ОБСЄ далі фіксує порушення режиму припинення вогню в низці "гарячих точок".

Крім того, сказав австрійський дипломат, на зустрічі обговорювали зони безпеки навколо Донецької фільтрувальної станції і насосної станції "Василівка", що забезпечують питною водою значне число населення по обидва боки лінії контакту.

Сайдік також констатував, що успішно запрацював новий механізм оплати за постачання води до окупованих частин Донбасу, в першу чергу на Луганщину.

Також певного поступу досягли в узгодженні списків утримуваних осіб, яких мали б звільнити. Щодо цих списків вдалося узгодити ще кілька позицій, повідомив Мартін Сайдік.

Водночас, як повідомила представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТГК по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, ОРДЛО підтвердили утримання 71 українця, 56 в ОРДО, зокрема, і всіх наших військових в Макіївській колонії, в ОРЛО - 14.

При цьому бойовики заявляють, що не мають інформації про зниклого українського журналіста Станіслава Асєєва (Васіна).

Наступна така зустріч у Мінську призначена на 2 серпня.