Україна в ООН: Рада Безпеки нічого не зробила, щоб зупинити окупацію Криму

Українська делегація закликала головні інституції ООН своєчасно реагувати на конфлікти у світі з метою їх локалізації та упередження росту насильства й порушень прав людини.

Про це заявив у середу на засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє Укрінформ.

"У питаннях запобігання конфліктам та зростанню числа порушень прав людини швидкість реагування ООН має критичне значення", - наголосив Кислиця під час дебатів на тему миру та безпеки в Африці.

У цьому зв'язку представник України нагадав, що в 1994 році ООН не спромоглася упередити геноцид в Руанді.

"Двадцять років потому в питанні України Об'єднані Нації, Рада Безпеки і генеральний секретар нічого не зробили для того, щоб зупинити окупацію Криму і військову агресію Росії", - заявив заступник міністра закордонних справ України.

Україна неодноразово виступала з критикою щодо недостатньої активності ООН за часів генерального секретаря Пан Гі Муна, а також блокування роботи Ради Безпеки ООН одним із її постійних членів у зв'язку зі збройною окупацією Росією української суверенної території.