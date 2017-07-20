КНДР готується до нового ракетного запуску

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Четвер, 20 липня 2017, 05:51

Північна Корея готує нове випробування міжконтинентальної балістичної ракети або ракети середньої дальності.

Про це з посиланням на джерела в розвідці повідомляє CNN.

Два чиновники адміністрації, знайомі з новітніми розвідувальними даними, підтвердили наявність ознак підготовки до випробувань, які можуть привести до потенційного запуску приблизно через два тижні.

Американські супутники виявили супутникові радіолокаційні випромінювання, що вказують, що Північна Корея може відчувати компоненти і засоби управління ракетами, кажуть чиновники.

У той же час чиновники кажуть, що Північна Корея продовжує випробовувати компоненти для запуску ракети з підводного човна, але в розвідці США вважають, що програма залишається на ранніх стадіях.

Як повідомлялося, 4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм. Ракета пролетіла близько 930 км. У Міноборони Японії заявили, що вона впала в море у виключній економічній зоні країни.

Теми: Північна Корея ядерна зброя США
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