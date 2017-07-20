Доба в АТО: 21 обстріл, загинуло 4 бійців ЗСУ

Упродовж минулої доби незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир’я. Четверо військових ЗСУ загинуло, троє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку, після 18 години ворог з озброєння БМП обстрілював позиції ЗСУ у Новозванівці. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по українських захисниках у Новоолександрівці, а зі стрілецької зброї - по Станиці Луганській.

Як уточнюється, близько 18 години, у районі селища Новотошківське, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє українських військових, ще троє отримали поранення.

На Маріупольському напрямку під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти сил АТО у Водяному та Гнутовому. Крім того, по Гнутовому близько 20 години противник бив з мінометів калібру 82 мм.

На Донецькому напрямку бандформування продовжили обстріли околиць Авдіївки з гранатометів і стрілецької зброї. Також, близько 23 години злочинці застосовували міномет калібру 120 мм по позиціях сил АТО у Пісках, а по Луганському працювала ворожа БМП.

Варто додати, що незаконні збройні формування, нехтуючи "хлібним" перемир’ям, продовжують обстріли і цивільних будинків. Так, 19 липня близько 19 години бандити з великокаліберних кулеметів били по житлових кварталах Мар’їнки, а о 22 годині вели вогонь з гранатометів по селищу Зайцеве.

У штабі АТО також повідомили, що минулої доби ЗСУ 13 разів відкривали вогонь у відповідь.