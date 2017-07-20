У ЄС закликали українську владу розслідувати вбивство Шеремета

Представництво ЄС в Україні закликало українську владу провести швидке та прозоре розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у заяві посла ЄС в Україні Хьюга Мінгареллі.

"Рік тому українське громадянське суспільство та медіа-спільнота втратили одного з найбільш талановитих та сміливих журналістів. Рік тому Павла Шеремета було холоднокровно вбито. Ця трагедія досі залишається джерелом смутку для його сім’ї та багатьох друзів і колег, які разом із Павлом Шереметом захищали свободу преси та суспільні інтереси всього регіону", - йдеться у заяві.

Мінгареллі зазначив, що довіра громадян України до правоохоронних органів неможлива без досягнення прогресу в цій справі.

"В день цієї трагічної річниці хотів би вкотре закликати українську владу провести швидке та прозоре розслідування цього злочину. Потрібно знайти та притягнути до відповідальності винних за вчинення такого брутального злочину", - заявив посол.

У четвер у Києві проходить акція зі вшанування пам’яті журналіста Павла Шеремета, якого вбили 20 липня 2016 року.

Люди прийшли на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де вибухнула машина, якою він їхав на роботу.

"Європейська правда"