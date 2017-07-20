Під АП пишуть чорною фарбою: Хто вбив Павла?

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Четвер, 20 липня 2017, 09:40

Хода до річниці убивства журналіста Павла Шеремета дійшла до Адміністрації президента.

Вони пишуть чорною фарбою на асфальті "Хто вбив Павла?".

Аркуші з аналогічним запитанням учасники акції тримають у руках.

 

Вони також запалюють свічки, як і на місці убивства Шеремета.

 

Люди вимагають від української влади знайти убивць відомого білоруського, російського та українського журналіста.  

Прикметно, що на Банковій майорять прапори Білорусі на честь візиту президента цієї країни Олександра Лукашенка.

Після АП колона рушить до головної будівлі Національної поліції, яка веде розслідування убивства Шеремета.

Поліції докоряють за те, що резонансне убивство не просунулося до розкриття, хоча минув цілий рік.  

Теми: Справа Шеремета убивство ЗМІ Адміністрація президента
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