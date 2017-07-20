Під МВС вимагають знайти вбивць Шеремета

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Четвер, 20 липня 2017, 10:30

Хода до річниці убивства журналіста Павла Шеремета дійшла до Міністерства внутрішніх справ – люди вимагають від поліції розкрити цей резонансний злочин.

Прямо до дверей установи прикріпили банер "Хто вбив Павла?".

У цьому брав участь і нардеп, колишній журналіст Мустафа Найєм.   

Люди тримають аркуші з запитанням "Хто вбив Павла" і залишають такі написи на асфальті.

 
 

Учасники акції також запалюють свічки на згадку про Павла Шеремета.

 

Колона вийшла після 8 ранку з місця убивства Павла Шеремета, перехрестя вулиць Франка й Хмельницького, пройшла до Адміністрації президента – й дійшла до МВС. 

До учасників акції вийшов речник МВС Артем Шевченко.

Він сказав, що на останній прес-конференції правоохоронці розповіли про вбивство Шеремета все, що могли, – далі слідчі не дозволяють нічого говорити.

Шевченко констатував, що вбивці відомого журналіста не відомі.

Теми: Справа Шеремета акції ЗМІ убивство поліція
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