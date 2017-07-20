Під МВС вимагають знайти вбивць Шеремета

Хода до річниці убивства журналіста Павла Шеремета дійшла до Міністерства внутрішніх справ – люди вимагають від поліції розкрити цей резонансний злочин.

Прямо до дверей установи прикріпили банер "Хто вбив Павла?".

У цьому брав участь і нардеп, колишній журналіст Мустафа Найєм.

Ukrainian MP @mefimus tapes #WhoKilledSheremet sign to doors of Interior Ministry as police look on. pic.twitter.com/J2TNMLMJOI — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 20, 2017

Люди тримають аркуші з запитанням "Хто вбив Павла" і залишають такі написи на асфальті.

Учасники акції також запалюють свічки на згадку про Павла Шеремета.

Колона вийшла після 8 ранку з місця убивства Павла Шеремета, перехрестя вулиць Франка й Хмельницького, пройшла до Адміністрації президента – й дійшла до МВС.

And now marching on police HQ #whokilledSheremet pic.twitter.com/K13cISIBUR — Ian Bateson (@ianbateson) July 20, 2017

До учасників акції вийшов речник МВС Артем Шевченко.

Він сказав, що на останній прес-конференції правоохоронці розповіли про вбивство Шеремета все, що могли, – далі слідчі не дозволяють нічого говорити.

Шевченко констатував, що вбивці відомого журналіста не відомі.