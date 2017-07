Під МВС вимагають знайти вбивць Шеремета

Хода до річниці убивства журналіста Павла Шеремета дійшла до Міністерства внутрішніх справ – люди вимагають від поліції розкрити цей резонансний злочин.

Прямо до дверей установи прикріпили банер "Хто вбив Павла?".

У цьому брав участь і нардеп, колишній журналіст Мустафа Найєм.

Ukrainian MP @mefimus tapes #WhoKilledSheremet sign to doors of Interior Ministry as police look on. pic.twitter.com/J2TNMLMJOI