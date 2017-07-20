Поліція не має чого сказати про вбивць Шеремета

Слідчі не дають дозволу розкрити нову інформацію щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це заявив журналістам речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко під стінами будівлі МВС, куди у річницю вбивства прийшли люди з вимогою розкрити злочин.

"Все, що могло не нашкодити слідству, керівництво Нацполіції вже оприлюднило на великій прес-конференції 8 лютого. З тих пір слідство не дозволяє нам оприлюднювати додаткові відомості", – сказав Шевченко.

"Ми не можемо сказати більше, бо слідство хоче розкрити цей злочин", – заявив він, а на запитання, скільки часу знадобиться ще, речник МВС відповів: "Стільки, скільки буде необхідно слідству".

За його словами, у колі причетних – "не один точно", але немає чіткого підозрюваного чи підозрюваних.

"Ми не можемо похвалитися наявністю підозрюваних", – констатував Шевченко.

Він зазначив, що була полеміка, як кваліфікувати справу: теракт чи убивство, – але прокуратура виступила "арбітром" і вирішила, що справу слід розслідувати як убивство.

Щодо екс-працівника СБУ Ігоря Устименка, то Шевченко не став розкривати подробиці його допиту, його "не уповноважували" на це слідчі.

"Ми визнаємо, що певні прорахунки могли бути, але вони виправлені", – запевнив Шевченко.

Він закликав журналістів ділитися зі слідством, якщо вони мають інформацію

"Українська правда"