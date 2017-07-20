Поліція не має чого сказати про вбивць Шеремета

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Четвер, 20 липня 2017, 10:46

Слідчі не дають дозволу розкрити нову інформацію щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це заявив журналістам речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко під стінами будівлі МВС, куди у річницю вбивства прийшли люди з вимогою розкрити злочин.

"Все, що могло не нашкодити слідству, керівництво Нацполіції вже оприлюднило на великій прес-конференції 8 лютого. З тих пір слідство не дозволяє нам оприлюднювати додаткові відомості", – сказав Шевченко.

"Ми не можемо сказати більше, бо слідство хоче розкрити цей злочин", – заявив він, а на запитання, скільки часу знадобиться ще, речник МВС відповів: "Стільки, скільки буде необхідно слідству".

За його словами, у колі причетних – "не один точно", але немає чіткого підозрюваного чи підозрюваних.

"Ми не можемо похвалитися наявністю підозрюваних", – констатував Шевченко.

Він зазначив, що була полеміка, як кваліфікувати справу: теракт чи убивство, – але прокуратура виступила "арбітром" і вирішила, що справу слід розслідувати як убивство.

Щодо екс-працівника СБУ Ігоря Устименка, то Шевченко не став розкривати подробиці його допиту, його "не уповноважували" на це слідчі.

"Ми визнаємо, що певні прорахунки могли бути, але вони виправлені", – запевнив Шевченко.

Він закликав журналістів ділитися зі слідством, якщо вони мають інформацію

"Українська правда"

Теми: Справа Шеремета МВС
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