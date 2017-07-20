Розстріл росіянина в Києві: з'явилися подробиці вбивства

7297 переглядів
Четвер, 20 липня 2017, 11:33

Поліція столиці розкрила деякі деталі вбивства громадянина РФ, якого 19 липня розстріляли в Києві.

Про це повідомляє прес-служба поліцейського управляння у Facebook.

За інформацією правоохоронців, подія сталася в середу близько 22:30 у Деснянському районі столиці по вулиці Гната Хоткевича.

"Наразі відпрацьовуються всі версії та мотиви цього тяжкого злочину, а також триває комплекс заходів, спрямованих на затримання зловмисників", - йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли, що отримали повідомлення про постріли і вбивство чоловіка біля торгівельного центру на автостоянці.

"На місце пригоди негайно прибула слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції. Оглянувши територію, правоохоронці вилучили звідти гільзи калібру 5,45мм, автоматичну зброю системи "Калашникова", пристрій невстановленої марки для відстрілу гумових куль та інші речові докази", - кажуть у прес-службі.

Поліція опитала свідків, очевидців, відібрала у них пояснення та покази.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань Деснянського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, 19 липня на паркінгу ТРЦ "Проспект" в Києві, біля станції метро "Чернігівська", розстріляли з автомата і пістолета чоловіка.

Пізніше з'ясувалося, що вбитий - 53-річний росіянин, який сам скоїв убивство в РФ.

Українська правда

Теми: поліція надзвичайна подія Київ Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Під МВС вимагають знайти вбивць Шеремета 20 липня 2017, 10:30
Поліція отримала спецобладнання для протидії кіберзагрозам 19 липня 2017, 13:34
НСЖУ вимагає публічного звіту щодо вбивства Шеремета і нападів на журналістів 19 липня 2017, 13:03
powered by lun.ua
Головні новини
Слідству у справі Шеремета бракує даних із РФ і свідчень Клименка
Рік без Павла: речник МВС вийшов до учасників акції – а сказати нічого
Розстріляний в Києві чоловік виявився вбивцею з РФ
Посол ЄС закликав українську владу розслідувати вбивство Шеремета
Усі новини
Дослідження

Ціль в житті покращує ваш сон

Гастро-новини

10 київських закладів, що відкрилися в червні