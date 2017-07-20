Розстріл росіянина в Києві: з'явилися подробиці вбивства

Поліція столиці розкрила деякі деталі вбивства громадянина РФ, якого 19 липня розстріляли в Києві.

Про це повідомляє прес-служба поліцейського управляння у Facebook.

За інформацією правоохоронців, подія сталася в середу близько 22:30 у Деснянському районі столиці по вулиці Гната Хоткевича.

"Наразі відпрацьовуються всі версії та мотиви цього тяжкого злочину, а також триває комплекс заходів, спрямованих на затримання зловмисників", - йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли, що отримали повідомлення про постріли і вбивство чоловіка біля торгівельного центру на автостоянці.

"На місце пригоди негайно прибула слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції. Оглянувши територію, правоохоронці вилучили звідти гільзи калібру 5,45мм, автоматичну зброю системи "Калашникова", пристрій невстановленої марки для відстрілу гумових куль та інші речові докази", - кажуть у прес-службі.

Поліція опитала свідків, очевидців, відібрала у них пояснення та покази.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань Деснянського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, 19 липня на паркінгу ТРЦ "Проспект" в Києві, біля станції метро "Чернігівська", розстріляли з автомата і пістолета чоловіка.

Пізніше з'ясувалося, що вбитий - 53-річний росіянин, який сам скоїв убивство в РФ.

Українська правда