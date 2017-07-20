Слідству у справі Шеремета бракує даних із РФ і свідчень Клименка

Розслідування убивства Павла Шеремета ускладнює неможливість провести слідчі дії у Росії, де також працював відомий журналіст.

Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, коли вийшов до учасників акції до роковин убивства Шеремета під будівлю МВС у Києві.

"Потерпілий – громадянин Російської Федерації, який мав доволі активні контакти на території агресора – Російської Федерації, які дослідити слідчим шляхом зараз є неможливим для українського слідства через характер нинішніх відносин між правоохоронними органами України та Росії", – сказав він.

За словами Шевченка, "так само марно сподіватися на якусь правову допомогу від слідчих органів країни-агресора".

"У будь-якому разі, слідство дуже хоче провести слідчі дії з контактами Російської Федерації. Ну, хоча б допитати Клименка, з яким зустрічався потерпілий незадовго до своєї загибелі і вів якісь розмови", – сказав речник МВС.

"Все це значно ускладнює слідство. Усі ці контакти, зокрема, на російській території, дослідити зараз слідчим шляхом або допитати неможливо. Так само неможливо сподіватися на правову допомогу з боку правоохоронних органів РФ", – констатував він.

"Усе це суттєво ускладнює слідство, але воно не стоїть на місці і працює постійно", – наголосив Шевченко.

При цьому вбивці Шеремета не відомі і вийти до журналістів керівництву поліції нема з чим.

Як відомо, торік головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляв, що незадовго до загибелі Павло Шеремет зустрічався у Москві з близьким оточенням убитого російського опозиціонера Бориса Нємцова та з колишнім міністром доходів і зборів України Олександром Клименком.

8 лютого 2017 року на звітній прес-конференції у справі Шеремета міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не виключив, що вбивство журналіста організували в Росії.

Олена Рощенко, УП