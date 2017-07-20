Парубій підписав новий закон про КС із відкритим конкурсом Омбудсмена

80 переглядів
Четвер, 20 липня 2017, 12:55

Спікер парламенту Андрій Парубій підписав нову редакцію закону про Конституційний суд України.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Законопроект відправлено на підпис президенту.

Водночас керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що підписаний варіант законопроекту містить зміну таємного на відкрите голосування за кандидатів на посаду Уповноваженого.

"Так, сюрпризу не сталося, стаття регламенту виписана з формулюванням про зміну таємного на відкрите голосування за кандидатів на посаду Уповноваженого! Байдуже їм на 227 голосів за збереження процедури таємного голосування і байдуже їм на всі заклики громадських і міжнародних організацій", — написав Крикливенко.

Як відомо, 13 липня Верховна Рада прийняла в цілому нову редакцію закону про Конституційний суд України.

Під час ухвалення закону про КС в другому читанні сталася колізія, через яку не визначена процедура обрання омбудсмена – депутати розійшлися в позиціях.

Українська правда

Теми: Парубій права людини Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Парубій позбавлятиме нардепів слова за лайку і образи 12 липня 2017, 14:17
Парубій припускає: знадобиться новий закон про зняття недоторканності 10 липня 2017, 14:32
Парубій розповів, коли завершиться робота над законопроектом щодо ОРДЛО 25 червня 2017, 14:00
powered by lun.ua
Головні новини
Бойовики намагалися прорватися під Красногорівкою: 4 бійця АТО загинули, 2 поранено
Слідству у справі Шеремета бракує даних із РФ і свідчень Клименка
Рік без Павла: речник МВС вийшов до учасників акції – а сказати нічого
Розстріляний в Києві чоловік виявився вбивцею з РФ
Усі новини
Дівчина з фотоапаратом

Як Анастасія Власова знімає війну, переселенців та молодь Донбасу

Інтерв'ю

Ганна Новосад, яка відкриває науковцям євроінтеграцію в науці