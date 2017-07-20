Парубій підписав новий закон про КС із відкритим конкурсом Омбудсмена

Спікер парламенту Андрій Парубій підписав нову редакцію закону про Конституційний суд України.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Законопроект відправлено на підпис президенту.

Водночас керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що підписаний варіант законопроекту містить зміну таємного на відкрите голосування за кандидатів на посаду Уповноваженого.

"Так, сюрпризу не сталося, стаття регламенту виписана з формулюванням про зміну таємного на відкрите голосування за кандидатів на посаду Уповноваженого! Байдуже їм на 227 голосів за збереження процедури таємного голосування і байдуже їм на всі заклики громадських і міжнародних організацій", — написав Крикливенко.

Як відомо, 13 липня Верховна Рада прийняла в цілому нову редакцію закону про Конституційний суд України.

Під час ухвалення закону про КС в другому читанні сталася колізія, через яку не визначена процедура обрання омбудсмена – депутати розійшлися в позиціях.

Українська правда