Бойовики проривалися під Красногорівкою: 4 бійці загинули, 2 поранено

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Четвер, 20 липня 2017, 13:00

Як мінімум четверо українських військових загинули, двоє отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Красногорівки в четвер.

Про це на брифінгу 20 липня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Після четвертої години ранку російсько-окупаційні війська відкрили потужний вогонь з мінометів, артилерії калібром 122 міліметри, танків та установок "Град" П в районі Красногорівки", – розповів полковник.

"За попередньою інформацією, українські війська внаслідок цього обстрілу зазнали важких втрат: 4 військовослужбовців загинули, 2 було поранено", – додав він.

Речник АТО також зазначив, що інформація ще уточнюється.

"Є інформація також, що були спроби бойовиків перейти в наступ. Але щільним вогнем ми їх зупинили", – сказав Лисенко.

Крім цього минулої доби 1 боєць загинув внаслідок ворожого обстрілу в Мар'їнці.

Також у районі селища Новотошківське, внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє українських військових, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами Лисенка, попередньо – це міна ОЗМ 72.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО Донбас
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