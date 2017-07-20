Під МВС миттєво змили нагадування про вбивство Шеремета

Після закінчення акції присвяченої роковинам убивства журналіста Павла Шеремета біля МВС у Києві двірники одразу прибрали квіти і свічки.

Про на своїй сторінці у Facebook написала журналіст Ельвіна Сеітбуллаєва і оприлюднила відео.

Також вони позмивали написи на асфальті "Хто вбив Павла?".

Як відомо, у четвер пройшла акція присвячена роковинам убивства Павла Шеремета.

Колона вийшла після 8 ранку з місця убивства Павла Шеремета, від перехрестя вулиць Франка й Хмельницького, пройшла до Адміністрації президента – й дійшла до МВС.

До учасників акції вийшов речник МВС Артем Шевченко.

Він сказав, що на останній прес-конференції правоохоронці розповіли про вбивство Шеремета все, що могли, – далі слідчі не дозволяють нічого говорити.

Шевченко констатував, що вбивці журналіста не відомі.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Amnisty International, посол Євросоюзу та інші представники Заходу вимагають від української влади розкрити вбивство Шеремета.