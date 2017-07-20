Лукашенко прилетить у четвер, але заходи будуть у п'ятницю

Зустріч президентів України і Білорусі відбудеться у п'ятницю, а в четвер Олександр Лукашенко лише прилетить в України, жодних заходів не буде.

Про це "Українській правді" повідомили в АП.

Візит заявлено як такий, що триватиме з 20 по 21 липня.

Лукашенко прилетить ввечері, у річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, народженого у Білорусі.

Однак, офіційні зустрічі відбудуться 21 липня.

Українська правда