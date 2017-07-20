ОБСЄ: Вбивство Шеремета не може залишатися нерозкритим

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у річницю загибелі українського журналіста Павла Шеремета закликає владу України та усі держави-учасницв ОБСЄ зробити усе можливе, щоб покласти край безкарності за напади і вбивства журналістів.

Про це йдеться у коментарі Дезіра, поширеному прес-службою ОБСЄ, передає Інтерфакс-Україна.

"Смерть Шеремета нагадує нам про те, що безпека журналістів має бути пріоритетом в Україні і країнах ОБСЄ. Я закликаю владу захищати свободу засобів масової інформації, забезпечуючи ефективне розслідування і тим самим запобігаючи страху і самоцензурі. Цей злочин не може залишатися нерозкритим", - наголошується в коментарі.



Дезір був призначений представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ в липні 2017 року, змінивши Дуню М’ятович.



Як повідомлялося, 20 липня 2016 року о 7:45 в центрі Києва підірвали машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Шеремет.

Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху. Слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивства Шеремета його журналістську діяльність в Україні та інших країнах.