"Вести" скаржаться Порошенку: На нас готують атаку, скоро закриваємось

Медіахолдинг "Вести" написав відкритого листа українській владі, в якому жаліється, що ГПУ планує незаконно вивести його ЗМІ з ринку.

Відповідний документ розповсюдила прес-служба холдингу.

"Незалежні українські ЗМІ – радіо "Вести", газета "Вести", сайти vesti-ukr.com і ubr.ua через дії правоохоронних органів знаходяться під загрозою закриття. У будь-який момент журналісти можуть бути фізично позбавлені можливості виконувати свої професійні обов’язки", - йдеться у заяві.

Лист, зокрема, адресований президенту Петру Порошенку, прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, голові Верховної Ради Андрію Парубію, а також міністру внутрішніх справ, генпрокурору, голові Національної спілки журналістів та уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

Холдинг скаржиться, що 14 липня 2017 року Головна військова прокуратура ГПУ провела обшуки в його редакціях, під час яких нібито порушила права людини.

Але, стверджують "Вести", це не ще не кінець - за даними їхніх джерел, "найближчим часом планується нова атака на ресурси холдингу".

"За поданням Військової прокуратури готується рішення про арешт та накладення заборони на користування приміщеннями, де знаходяться редакції радіо "Вести", газети "Вести", сайтів vesti-ukr.com і ubr.ua. У результаті робота всіх ресурсів буде зупинена", - підкреслюють медійники.

"Вимагаємо втрутитися в ситуацію і зупинити безпрецедентний тиск на наші медіаресурси та журналістів редакції", - завершує своє звернення медіахолдинг.

Як повідомлялося, 14 липня Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією провела комплекс обшуків в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку, зокрема у "Вестях".

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос сподівається, що газета "Вєсті" перестане приносити дохід Клименку. Правоохоронці стверджують, обшуки пов'язані не з публікаціями, а з фінансуванням ресурсу.

Рада Європи присвоїла другий рівень загрози обшукам в редакції радіостанції "Радио Вести" з використанням силових спецпідрозділів.

Українська правда