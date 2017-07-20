Пам’ять Шеремета вшанували у Мінську

244 перегляди
Четвер, 20 липня 2017, 14:31

У столиці Білорусі Мінську 20 липня вшанували пам’ять загиблого рік тому в Києві журналіста Павла Шеремета.

Про це інформує "Радіо Свобода".

Меморіальна акція почалася опівдні в четвер на Північному кладовищі в Мінську, де похований журналіст.

У ній брали участь друзі і знайомі Шеремета, а також його колеги, громадські й політичні діячі.

 
 

Як відомо, вранці 20 липня акція з вшанування пам’яті журналіста відбулася в Києві.

Журналісти, правозахисники та небайдужі громадяни зібралися о 8 ранку на місці вбивства Павла Шеремета на перехресті вулиць Франка й Хмельницького та  пройшлись ходою до Адміністрації президента й МВС.

До учасників акції вийшов речник МВС Артем Шевченко.

Він сказав, що на останній прес-конференції – 8 лютого 2017 року – правоохоронці розповіли про вбивство Шеремета все, що могли, – далі слідчі не дозволяють нічого говорити.

Шевченко констатував, що вбивці журналіста не відомі.

Як відомо, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Amnisty International, посол Євросоюзу та інші представники Заходу вимагають від української влади розкрити вбивство Шеремета.

Теми: Справа Шеремета Білорусь
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В ОБСЄ: Вбивство Шеремета не може залишатися нерозкритим 20 липня 2017, 14:26
Посли G7 закликали розслідувати вбивство Шеремета і покарати винних 20 липня 2017, 14:13
Під МВС миттєво змили нагадування про вбивство Шеремета 20 липня 2017, 13:27
powered by lun.ua
Головні новини
ОБСЄ: Вбивство Шеремета не може залишатися нерозкритим
Під Красногорівкою загинули 4 бійці, всього за добу – 9
Посли G7 закликали розслідувати вбивство Шеремета і покарати винних
Під МВС миттєво змили нагадування про вбивство Шеремета
Усі новини
Слухати

Останній ефір Павла Шеремета

Інтерв'ю

Линор Горалик: Мода – это не Chanel, а отношения людей с одеждой