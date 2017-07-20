Лукашенка в Києві зустрічають пікетом

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Четвер, 20 липня 2017, 15:17

В Києві президента Білорусі Олександра Лукашенка зустрічають пікетом.

Про це інформує у четвер білоруська служба "Радіо Свобода".

"Білоруський громада Києва і білоруські добровольці проводять пікет на вулиці Банковій, де розташована Адміністрація українського президента. Вони вийшли на акцію під біло-червоно-білими і українськими прапорами", – йдеться в повідомленні.

 

Учасники пікету тримають також плакати з портретами російського президента Володимира Путіна і Олександра Лукашенка з підписом "Два чоботи пара".

Крім того, в руках учасників і портрети білоруського добровольця Тараса Аватарова, який засуджений в Білорусі на п'ять років позбавлення волі.

На акцію прийшла і мати Тараса – Людмила Поспєх.

Напередодні жінка звернулася до президента України Петра Порошенка із закликом заступитися за її сина, який захищав цілісність української території на Донбасі.

За її словами, Аватарова затримали не в Білорусі.

Вона стверджує, що молодого чоловіка нібито викрали в Києві спецслужби Росії і передали співробітникам КДБ, які відправили його спочатку в Гомель, а звідти поїздом до Мінська.

Як відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснить офіційний візит до України 20-21 липня.

Як повідомляє його прес-служба, заплановано його переговори з президентом України Петром Порошенком у форматі "один на один" і в розширеному складі.

Очікується, що глави держав обговорять розвиток політичної, торговельно-економічної та гуманітарної співпраці між Білоруссю й Україною.

Теми: Лукашенко Білорусь
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