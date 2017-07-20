НАЗК вирішило повністю перевірити декларацію Тимошенко

1692 перегляди
Четвер, 20 липня 2017, 16:02

Національне агентство по запобіганню корупції почало повну перевірку електронної декларації голови фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлії Тимошенко за 2015 і 2016 роки.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні агентства в четвер, передають Українські Новини.

Повну перевірка декларацій Тимошенко розпочато на підставі інформації Генеральної прокуратури.

Згідно з порядком, повна перевірка декларації триває 60 календарних днів з дня прийняття рішення про проведення перевірки.

У разі необхідності строки проведення перевірки декларації можуть бути продовжені, але не більше ніж на 30 календарних днів.

Як відомо, у електронній декларації за 2015 рік Тимошенко вказала, що має 485 971 грн на банківському рахунку та 318 тисяч гривень готівки.

За 2016 рік вона задекларувала 876 тисяч 724 гривень доходів, а її чоловік Олександр - 3 мільйони 112 тисяч 710 гривень за 2016 рік.

Рух "Чесно", провівши дослідження, повідомляв, що партія "Батьківщина", яка задекларувала 7,5 мільйонів грн пожертвувань від громадян, часто фальсифікує походження цих коштів.

Теми: Тимошенко НАЗК декларації
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Генпрокурор про Тимошенко: У цій країні двічі не судять 23 червня 2017, 16:11
Хроніка 14 червня. Трагедія в Луганському аеропорту та продаж "Криворіжсталі" Ахметову і Пінчуку 14 червня 2017, 08:00
КВУ: Бойко і Тимошенко – найменш ефективні лідери фракцій 9 червня 2017, 12:45
powered by lun.ua
Головні новини
У штабі АТО уточнили втрати: один боєць потрапив у полон
НАЗК вирішило повністю перевірити декларацію Тимошенко
ОБСЄ: Вбивство Шеремета не може залишатися нерозкритим
Бойовики хотіли прорватися під Красногорівкою: 4 бійця загинули
Усі новини
Смачного!

8 способів спростити будь-який рецепт, але не зіпсувати страву

Інтерв'ю

Линор Горалик: Мода – это не Chanel, а отношения людей с одеждой