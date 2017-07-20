НАЗК вирішило повністю перевірити декларацію Тимошенко
Національне агентство по запобіганню корупції почало повну перевірку електронної декларації голови фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлії Тимошенко за 2015 і 2016 роки.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні агентства в четвер, передають Українські Новини.
Повну перевірка декларацій Тимошенко розпочато на підставі інформації Генеральної прокуратури.
Згідно з порядком, повна перевірка декларації триває 60 календарних днів з дня прийняття рішення про проведення перевірки.
У разі необхідності строки проведення перевірки декларації можуть бути продовжені, але не більше ніж на 30 календарних днів.
Як відомо, у електронній декларації за 2015 рік Тимошенко вказала, що має 485 971 грн на банківському рахунку та 318 тисяч гривень готівки.
За 2016 рік вона задекларувала 876 тисяч 724 гривень доходів, а її чоловік Олександр - 3 мільйони 112 тисяч 710 гривень за 2016 рік.
Рух "Чесно", провівши дослідження, повідомляв, що партія "Батьківщина", яка задекларувала 7,5 мільйонів грн пожертвувань від громадян, часто фальсифікує походження цих коштів.
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